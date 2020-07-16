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فنانة شهيرة: جزء من جسمي بان في صورة نشرتها والستات اتحرشوا بيا

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فنانة

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التحرش

أميرة فتحي

أثارت فنانة مصرية شهيرة موجة من الجدل بعد حديثها عن تحرش النساء بها.

وقالت الفنانة أميرة فتحي في تدوينة عبر انستجرام: "مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي أنا من أيام تقريبًا اتصورت مع صديقي وفي نفس الوقت هو الـtrainer اللي معايا في الجيم وكانت صورة عادية جدًا وكان في جزء من جسمي بان من الـ"t –shirt" غصب عني حاجة مقصدهاش".

وأضافت: "اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظيًا هما البنات والستات للأسف وده شفته على جروب خاص بالستات وأنا في الجروب ده لكن عمري ما تفاعلت معه وأحد أصدقائي هو اللي قالي لأنه بيشتغل في مباحث الإنترنت. 

وأوضحت أميرة فتحي، "سألني لو عايزة أقدم بلاغ في الجروب قلتله لأ واكتفيت إنه مسح الصورة وللأسف إن admin الجروب من el friends اللي عندي هنا يعني زي ما في رجالة متحرشين في ستات متحرشين وأنا شايفة إن دول أصعب.. ودي وجهة نظرى".

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