محافظ الإسكندرية: اللي ينزل البحر يتحمل مسئولية نفسه

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غرق أسرة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن حادث شاطئ النخيل مؤلم على جميع المصريين، متابعا "فور سماعي بالحادث توجهت برفقة التنفيذيين، للتعجيل بإخراج الجثامين من المياه"، معقبا "الآن هناك صعوبة في الوصول إلى جثمان الطفل "شادي".

وأوضح المحافظ  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي"، أن الإنقاذ النهري يجري البحث حتى الآن للتوصل للضحية الأخيرة، متابعا "هناك تواصل مع قائد القوات البحرية، وهو متعاطف مع أهل الضحية، وبالرغم من أن فرق الإنقاذ النهري استمرت 4 أيام في البحث، إلا أنه قرر أن يبعث غدًا مجموعة كبيرة لكي تستكمل عمليات البحث".

وتابع "اللى هينزل هيتحمل مسؤولية نفسه، وكفاية إهمال وعدم وعي، والناس لازم تاخد بالها"، معقبا "نسقت مع جمعية 6 أكتوبر من أجل إنشاء سور بطول 1800 متر وبطول الشاطئ كله، وذلك ليتم التحكم في عملية الدخول والخروج".

وأوضح محافظ الإسكندرية "هذا السور لن يمنع رؤية البحر، وأيضا سيكون هناك "نبطشيات" على شاطئ الكورنيش الخاص بشاطئ النخيل لتستمر عملية المتابعة". 


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