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أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

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الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الاثنين

البنك المركزي

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الجنيه

سعر الدولار

تعاملات اليوم

استمر سعر صرف الدولار في استقراره أمام الجنيه اليوم الخميس، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 15.90 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصرى 15.92جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع،  وفي بنك الإسكندرية 15.90 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبى الإسلامى سجل سعر الدولار نحو 16.092جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

 كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

فيما سجل في بنك الأهلي الكويتى بيريوس 15.92 جنيه للشراء 16.02 جنيه للبيع ، وفي بنك البركة 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.


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