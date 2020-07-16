» "حماية المستهلك" يتوعد المخالفين بغرامات كبيرة

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تفتيش

حماية المستهلك

غرامة

اسكندرية

عرض منتجات

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تخصيص قسم لمتابعة صفحات الإعلانات، التي تعرض منتجات مجهولة الهوية، مشيرا إلى أن إحدى السيدات أعلنت عن منتج "أون لاين" عبر فيس بوك، وعرضت منتجها دون أن تكشف عن مصدره.

وأوضح "فرج"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور"، أنه تم عمل حساب وهمي من قبل القائمين على متابعة تلك الصفحات، ومن خلال المتابعة تأكد الجهاز من أن تلك الفتاة حاصلة على دبلوم وتقوم باستيراد هذا المنتج رغم أنها تدعي تركيبه بنفسها.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم التعامل بشكل مباشر مع التفتيش الصيدلي ووزارة التموين ومباحث التموين ومباحث الإنترنت ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن اختصاص جهاز حماية المستهلك هو اختصاص أصيل عام، وكانت وزارة التموين تقوم بمهامه في السابق، وخدمات عندما تم تشريع تأسيس الجهاز كان الهدف منه هو ضبط الأسواق.

وأوضح أن الجهاز يقوم بمتابعة كافة الكيانات التي تقدم  إلى المواطنين وفي حالة عدم الالتزام يتم تنفيذ القانون والاستعانة بالنيابة العامة، وفي كل حالة تكون الغرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه وتتضاعف الغرامة مع تكرار "الجرم".



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