سخرت من "جماجم الشهداء".. هذا ما حدث لفنانة شهيرة

16 يوليه 2020 - 09:41 ص

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران أمس الأربعاء بخمس سنوات سجنا نافذا في حق مغنية الراي "خ.س" والعمروفة بسهام الجابونية.

وذكر تليفزيون النهار عن مصادر أن مغنية الراي سهام الجابونية متهمة بإهانة موظفين أثناء تأدية مهامهم، وإهانة رموز الثورة والشهداء.

وتعود القضية إلى الإثنين الماضي، حيث قامت المدعوة خ.س بالقذف داخل مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي ونشر ذلك عبر فيس بوك.

وعقب ذلك تم إيداع شكوى من قبل مدير المركز الاستشفائي الجامعي بلاطو، وهران ضدها وعلى أثرها تم فتح تحقيق في القضية.

وكشفت التحقيقات عن أن سهام الجابونية رددت عبارات ماسة برموز ثورة التحرير منها عبارات جابونا الريسان، وتعني جماجم الثوار التي أرجعتها الجزائر من فرنسا في الأيام الأخيرة.

المدعوة خ.س، والمعروفة بـ الجابونية تم توقيفها أمس الأول أمام قاضي الجنح الذي أمر بالوضع بالحبس المؤقت.

ومثلت أمس الأربعاء مغنية الملاهي المدعوة سهام الجابونية، أمام محكمة وهران، بتهمة إهانة رموز الثورة والشهداء.