» "كاف" يحسم ملعب مباريات دورى أبطال أفريقيا

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تحسم اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، الدولة المستضيفة لباقي منافسات الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 – 2020، وذلك بعد اعتذار الكاميرون على عدم استضافتها للمباريات.

وقال موقع " le360 سبورت" المغربي، إن اللجنة التنفيذية في كاف سوف تعقد اجتماعا مهما اليوم، من أجل تحديد الدولة المستضيفة، لمباريات دوري أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون.

وكان كاف، قد حدد شهر سبتمبر المقبل، من أجل إقامة مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.


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