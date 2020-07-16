  • الخميس 16 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:15 ص
Advertisements
بحث متقدم
إطلاق سراح مبارك الدويلة عقب توقيفه بسبب تسريبات خيمة القذافي

إطلاق سراح مبارك الدويلة عقب توقيفه بسبب تسريبات خيمة القذافي

السعودية

السعودية تحذر من كارثة كبري ستؤثر علي العالم

أحمد موسى

أحمد موسى: ما يفعله أردوغان في ليبيا "عربدة"

عماد أديب يكشف مفاجأة عن ودائع قطر في بنك إثيوبيا المركزي

عماد أديب يكشف مفاجأة عن ودائع قطر في بنك إثيوبيا المركزي

"اللي شوفته معجبنيش"... نبيلة عبيد تكشف هذه المفاجأة

"اللي شوفته معجبنيش".. نبيلة عبيد تكشف هذه المفاجأة

قرار حاسم.. حل جماعة الإخوان بدولة عربية

قرار حاسم.. حل جماعة الإخوان بدولة عربية

سخرت من "جماجم الشهداء".. هذا ما حدث لفنانة شهيرة

سخرت من "جماجم الشهداء".. هذا ما حدث لفنانة شهيرة

بي بي سي تفاجيء موظفيها بهذا القرار

بي بي سي تفاجئ موظفيها بهذا القرار

ارشيف

محافظ الإسكندرية: اللي ينزل البحر يتحمل مسئولية نفسه

أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

عماد أديب يكشف مفاجأة عن ودائع قطر في بنك إثيوبيا المركزي

الحياة السياسية

عماد أديب يكشف مفاجأة عن ودائع قطر في بنك إثيوبيا المركزي
عماد أديب يكشف مفاجأة عن ودائع قطر في بنك إثيوبيا المركزي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

ترامب يكشف مفاجأة محتملة عن خسارته في الانتخابات المقبلة

#

مستشفى فرنسي يكشف مفاجأة عن "الحالة صفر" في أوروبا لكورونا

#

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مصابي كورونا في قطر

#

شوبير يكشف مفاجأة صادمة عن الجماهير التي استقبلت الزمالك في قطر

إثيوبيا

عماد اديب

ودائع قطر

البنك المركزي الإثيوبي

قال الإعلامي عماد أديب إن عدو الشعب المصري واحد في مصر وإثيوبيا.

وأضاف أديب على حسابه في تويتر: "علينا أن نعلم أن عدونا في ليبيا وفي إثيوبيا هو واحد وهما كل من تركيا وقطر ، فالحضور التركي القطري موجود بقوة في إثيوبيا.

بينما بلغت حجم الودائع الموجودة 25 مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي، كما أنهما يتواجدان أيضا في ليبيا من خلال دعم التيار التكفيري.

وأوضح أديب أن "القتال" كما قال كتاب الله هو  "كره لنا"، و لكن حينما يحاول الأعداء إكراهنا على قبول ما لا يمكن القبول به، أو التنازل عما لا يمكن التنازل عنه، فلتذهب شعارات و سياسات "ترويع الرعب" إلى الجحيم، و لتكن حرب الضرورة مهما كان الثمن.

جاء هذا في تداعيات ما تم تداوله عن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أمس أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة ما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة.

وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع

وكان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، قد أعلن صباح أمس الأربعاء، بدء الملء الأولي لسد النهضة، قبل أن ينفي ذلك في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، منوها أن الصور التي نشرتها وكالة رويترز، عكست الأمطار الغزيرة وأن التدفق كان أكبر من التدفق الطبيعي، وليست ملئا للسد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "كاف" يحسم ملعب مباريات دورى أبطال أفريقيا
» "حماية المستهلك" يتوعد المخالفين بغرامات كبيرة
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» أحمد العوضي عن إعلان فنانة خيانة زوجها لها: حاجة قذرة
» فنانة شهيرة: جزء من جسمي بان في صورة نشرتها والستات اتحرشوا بيا
» بعد إعلان خطبتها .. تعرف على الزوج السابق لـ أمينة خليل
» ميدو: فايلر أبلغ سيد عبد الحفيظ احتجاجه على قرار الخطيب
» هذا الشخص يخطط للعمل مديرًا بالكرة بالأهلي بدلا من سيد عبد الحفيظ
» 6 معلومات عن لا تعرفها عن خطيب أمينة خليل
» مصرع أول قائدة مروحية مقاتلة بنيجيريا في حادث سيارة
» فيديو مرعب.. مواجهة صادمة بين رجل وتمساح في قلب النهر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية