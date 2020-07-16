عماد أديب يكشف مفاجأة عن ودائع قطر في بنك إثيوبيا المركزي

16 يوليه 2020 - 09:54 ص

قال الإعلامي عماد أديب إن عدو الشعب المصري واحد في مصر وإثيوبيا.

وأضاف أديب على حسابه في تويتر: "علينا أن نعلم أن عدونا في ليبيا وفي إثيوبيا هو واحد وهما كل من تركيا وقطر ، فالحضور التركي القطري موجود بقوة في إثيوبيا.

بينما بلغت حجم الودائع الموجودة 25 مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي، كما أنهما يتواجدان أيضا في ليبيا من خلال دعم التيار التكفيري.

وأوضح أديب أن "القتال" كما قال كتاب الله هو "كره لنا"، و لكن حينما يحاول الأعداء إكراهنا على قبول ما لا يمكن القبول به، أو التنازل عما لا يمكن التنازل عنه، فلتذهب شعارات و سياسات "ترويع الرعب" إلى الجحيم، و لتكن حرب الضرورة مهما كان الثمن.

جاء هذا في تداعيات ما تم تداوله عن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أمس أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة ما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة.

وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع

وكان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، قد أعلن صباح أمس الأربعاء، بدء الملء الأولي لسد النهضة، قبل أن ينفي ذلك في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، منوها أن الصور التي نشرتها وكالة رويترز، عكست الأمطار الغزيرة وأن التدفق كان أكبر من التدفق الطبيعي، وليست ملئا للسد.