  • الخميس 16 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:15 ص
Advertisements
بحث متقدم
إطلاق سراح مبارك الدويلة عقب توقيفه بسبب تسريبات خيمة القذافي

إطلاق سراح مبارك الدويلة عقب توقيفه بسبب تسريبات خيمة القذافي

السعودية

السعودية تحذر من كارثة كبري ستؤثر علي العالم

أحمد موسى

أحمد موسى: ما يفعله أردوغان في ليبيا "عربدة"

عماد أديب يكشف مفاجأة عن ودائع قطر في بنك إثيوبيا المركزي

عماد أديب يكشف مفاجأة عن ودائع قطر في بنك إثيوبيا المركزي

"اللي شوفته معجبنيش"... نبيلة عبيد تكشف هذه المفاجأة

"اللي شوفته معجبنيش".. نبيلة عبيد تكشف هذه المفاجأة

قرار حاسم.. حل جماعة الإخوان بدولة عربية

قرار حاسم.. حل جماعة الإخوان بدولة عربية

سخرت من "جماجم الشهداء".. هذا ما حدث لفنانة شهيرة

سخرت من "جماجم الشهداء".. هذا ما حدث لفنانة شهيرة

بي بي سي تفاجيء موظفيها بهذا القرار

بي بي سي تفاجئ موظفيها بهذا القرار

ارشيف

محافظ الإسكندرية: اللي ينزل البحر يتحمل مسئولية نفسه

أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

"اللي شوفته معجبنيش".. نبيلة عبيد تكشف هذه المفاجأة

الصفحة الأخيرة

"اللي شوفته معجبنيش"... نبيلة عبيد تكشف هذه المفاجأة
"اللي شوفته معجبنيش"... نبيلة عبيد تكشف هذه المفاجأة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد هروبها من الصين.. عالمة تكشف هذه المفاجأة عن كورونا

#

بعد طول غياب.. أمير سعودي : انتظروا هذه المفاجأة

#

تدوينة من حساب مزيف يكشف هذه المفاجأة عن فنانة شهيرة

#

طبيب سعاد حسني يفجر هذه المفاجأة

كتاب

نبيلة عبيد

حياتها الفنية

محمود قاسم

في تفاصيل جديدة عن حياة الفنانة نبيلة عبيد الفنية، يسرد كتاب جديد هذا المشوار الفني تحت عنوان "سينما نبيلة عبيد".

 يعمل الكاتب المصري محمود قاسم على إعداد كتاب يتناول الأعمال السينمائية لنجمة مصر نبيلة عبيد، والتي انطلقت في مطلع ستينيات القرن الماضي من خلال فيلم "مفيش تفاهم"، وانتهت قبل 15 عاما حينما قدمت فيلم "مفيش غير كده".

وفي رحلتها  قدمت عبيد ما يقرب من 70 عملا سينمائيا ما جعلها واحدة من أهم نجمات الفنانات العرب.

وبحسب تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكدت نبيلة عبيد أن الكتاب سيتناول أعمالها السينمائية ولن يتطرق إلى حياتها الشخصية.

 وأضافت أن الكاتب يرى أن هناك هدفا وقيمة من وراء تلك الأفلام التي قدمتها، لذلك قرر أن يرصد الرحلة الفنية من خلال الكتاب.

وتابعت: الكتاب سيتناول كواليس مشاركتها في الأفلام، أم أنه سيتناول تحليل تلك الأعمال السينمائية فقط، خاصة أن دخول نبيلة عبيد لمجال الفن كان له كواليس خاصة حول موافقة عائلتها على الأمر، أكدت أنه ربما تكون هناك بعض الكواليس الخاصة بمشاركتها في الأفلام.

وأشارت إلى أن رحلتها السينمائية شهدت العديد من الكواليس والظروف المختلفة، فكانت في البداية تسير وفق اختيارات المخرجين وظروف الترشيح، فيما كانت لها هي اختياراتها السينمائية بعد ذلك.

وشددت على كونها ستوصي بألا يتم تقديم أي عمل فني عن حياتها سواء في السينما أو التلفزيون، مبررة ذلك بأنها حينما شاهدت الأعمال التي تقدم عن النجوم وحياتهم لم تعجبها قائلة: "اللي شوفته معجبنيش".

كما أكدت نبيلة عبيد أنها بعد ذلك ستشرف على تقديم كتاب يتولى توثيق كافة مراحل حياتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "كاف" يحسم ملعب مباريات دورى أبطال أفريقيا
» "حماية المستهلك" يتوعد المخالفين بغرامات كبيرة
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» أحمد العوضي عن إعلان فنانة خيانة زوجها لها: حاجة قذرة
» فنانة شهيرة: جزء من جسمي بان في صورة نشرتها والستات اتحرشوا بيا
» بعد إعلان خطبتها .. تعرف على الزوج السابق لـ أمينة خليل
» ميدو: فايلر أبلغ سيد عبد الحفيظ احتجاجه على قرار الخطيب
» هذا الشخص يخطط للعمل مديرًا بالكرة بالأهلي بدلا من سيد عبد الحفيظ
» 6 معلومات عن لا تعرفها عن خطيب أمينة خليل
» مصرع أول قائدة مروحية مقاتلة بنيجيريا في حادث سيارة
» فيديو مرعب.. مواجهة صادمة بين رجل وتمساح في قلب النهر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية