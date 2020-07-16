الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

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الرئيس

السيسي

قرار جمهورى

الجريدة الرسمية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بترقية 211 عضوا من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية .

وتضمن القرار الترقية إلى سفير من الفئة الممتازة، كما تضمن ترقية إلى وظيفة سفير، وشمل القرار ترقية إلى وظيفة وزير مفوض .

كما تضمن القرار ترقية ثمانية وثلاثين إلى وظيفة مستشار، وترقية اثنين وأربعين إلى وظيفة سكرتير أول، وترقية ثلاثة وأربعين إلى وظيفة سكرتير ثان، وستة وعشرين إلى وظيفة سكرتير ثالث .


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