  • الخميس 16 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:10 م
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

بعد مطالبته بالتدخل.. "السيسي" يرد على ممثلي القبائل الليبية

٢٠محضر غش لطلاب الثانوية الأزهرية في الكيمياء

أخبار سارة لطلاب الثانوية الأزهرية

حنين حسام

قرار عاجل من المحكمة بشأن التصرف على أملاك فتاتي "التيك توك"

سد النهضة

إثيوبيا توضح حقيقة بدء ملء سد النهضة

أنور قرقاش

«قرقاش» يتوعد بحساب عسير لهؤلاء

سد النهضة

فتوى: من حق مصر اتخاذ كافة الإجراءات تجاه سد النهضة

الرئيس السيسي

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

الفتاة

فيديو صادم.. فتاة شبه عارية ترقص داخل مسجد في قطر

الرئيس عبدالفتاح السيسى

المحافظ: السيسي أنقذ الإسكندرية من "مصيبة"

بالفيديو.. مصطفى الفقى: بطرس غالى مثالٌ للوطنية والحماس السياسى

مصطفى الفقى: مصر دولة كبيرة وليست "هفية"

«قرقاش» يتوعد بحساب عسير لهؤلاء

عرب وعالم

أنور قرقاش
أنور قرقاش

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

أمر ملكي بمنح وسام الملك عبد العزيز لهؤلاء الأشخاص

#

قرقاش: لابد من حشد العواصم العربية لصد الإنكشارية

#

قرقاش: ندعو لتغليب الحكمة ووقف طبول الحرب في ليبيا

#

قرقاش: بدون استغلال.. اخترنا في الإمارات هذا الأمر

الامارات

تركيا

ليبيا

أنور قرقاش

حساب عسير

توعد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، المتدخلين في شؤون العرب بعواقب وخيمة، وحذر من أنه لا يمكن أن يكون التدخل الإقليمي بالعالم العربي وعواصمه مشاعا دون حساب أو عقاب .

وقال قرقاش، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه، مشاعا للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب ".

وأضاف قرقاش أنه "لا بد لزمن تدخل الحشود والمليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولي ".

وأردف قائلا "سيحكم التاريخ بقسوة على من فرط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعا بضعف النظام العربي ".

وحذر قرقاش الثلاثاء مما وصفه بطبول الحرب التي تقرع حول سرت في إشارة إلى إصرار حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا على المضي قدما في مهاجمة مدينة سرت .

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة ."

كما أضاف في تغريدة: ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل محاكمة هشام جنينة في قضية الإساءة للدولة
» محاكمة أب ضبط شابا داخل غرفة ابنته وأطلق عليه النار
» 3دول تتهم قراصنة روس بمحاولة سرقة أبحاث لقاح كورونا
» بيان من السودان بشأن أنباء ملء سد النهضة الإثيوبي
» 2281 إصابة جديدة بـ«كورونا» في العراق
» شاهد.. لقطات حميمية في حفل زفاف رئيسة وزراء الدنمارك
» السعودية تسجل 2764 إصابة جديدة بـ«كورونا»
» رسميا.. فنان أمريكي شهير يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة
» عريضة سحب الثقة من "الغنوشى" فى البرلمان
» بلاغ جديد من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور
» أمر ملكي بمنح وسام الملك عبد العزيز لهؤلاء الأشخاص

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية