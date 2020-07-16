التعليم تعلن موعد بدء الدراسة للعام الجديد

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وافق المجلس الأعلى، اليوم الخميس، على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020/2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021.

وتابع قائلًا ان إجازة نصف العام الدراسي تبدأ يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

كما يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020/2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 «مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا»، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 «مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا».

وفي السياق ذاته وافق «المجلس»، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021.


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