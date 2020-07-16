الفتوى: هذا ما يجب فعله في العشر الأوائل من ذي الحجة

نشر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على صفحته الرسمية الأفعال التى ينبغي على? المسلم فعلها خلال الأشهر الحرم وأيام العشرالأوائل من ذى الحجة ويأتى أبرزها.

1) الإكثار من العمل الصالح ، والاجتهاد في الطاعات ، والمبادرة إليها ، والمواظبة عليها، ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور.

2) أن يغتنمَ المؤمنُ العبادة في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.، فينبغي على المسلم أن يحرص حرصاً شديداً على عمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة، ومن عزم على شيء أعانه الله وهيأ له الأسباب التي تعينه على إكمال العمل، ومن صدق الله صدقه الله، قال تعالى: ” وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِين”

3) أن يترك الظلم في هذه الأشهر ، , وأيام العشر الأوائل ، لعظم منزلتها عند الله ، وخاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة، وحتى? يكُفَّ عن الظلم في باقي الشهور.

4) الإكثار من إخراج الصدقات فى أيام العشر الأوائل من ذى الحجة .

5) الإكثار من الصيام نظرا لفضله وثوابه العظيم فى تلك الأيام المباركات .

6 ) البُعد عن المعاصي : فكما أن الطاعات أسبابٌ للقرب من الله تعالى، فالمعاصي أسبابٌ للبُعد عن الله والطّرد من رحمته ، وقد يُحرَم الإنسان رحمة الله بسبب ذنبٍ يرتكبه فإن كُنتَ تطمع في مغفرة الذنوب والعتق من النار فأحذر الوقوع في المعاصي في هذه الأيام وفي غيرها. ومن عرف ما يُطلب هانَ عليه كل ما يبذل. فاحرص على اغتنام هذه الأيام ، وأحسن استقبالها قبل أن تفوتك فتندم .