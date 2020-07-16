قرار عاجل من المحكمة بشأن التصرف على أملاك فتاتي "التيك توك"

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أجلت الدائرة 27 جنايات شمال القاهرة، أولى جلسات أمر المنع من التصرف بالأملاك والأصول المالية والتحفظ عليها الصادر من النائب العام ضد كل من “حنين حسام عبد القادر” و”مودة فتحي الادهم” المعروفتان إعلاميا بفتيات “التيك توك، لجلسة 18 اغسطس المقبل للاطلاع”.

وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم في قفص الاتهام وبدا عليهم علامات الحزن والأسى وهم يرتدون الملابس البيضاء المخصصة للمحابيس من السيدات المقبوض عليهن والكمامات ووجه النائب العام لهم اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامهم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.


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