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3دول تتهم قراصنة روس بمحاولة سرقة أبحاث لقاح كورونا

عرب وعالم

كورونا
كورونا

فتحى مجدى

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بدأ بـ 4 مليارات جرعة.. إنتاج لقاح كورونا

قالت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الخميس، إن قراصنة إنترنت مدعومين من روسيا يحاولون سرقة أبحاث لقاح فيروس كوورنا المستجد من شركات الأدوية والمؤسسات الأكاديمية التي تعمل على تطوير لقاح للفيروس.

وعزا مركز الأمن السيبراني الوطني البريطاني، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن من كندا والولايات المتحدة، الهجمات إلى (APT29)، المعروفة باسم "كوزي بير"، والمرتبطة بأجهزة المخابرات الروسية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان: "من غير المقبول تمامًا أن تستهدف المخابرات الروسية أولئك الذين يعملون لمحاربة جائحة فيروس كورونا". 

وأضاف: "بينما يسعى الآخرون إلى تحقيق مصالحهم الأنانية بسلوك متهور، تواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها العمل الشاق لإيجاد لقاح وحماية الصحة العالمية".

والهجمات السيبرانية هي محاولة لسرقة الملكية الفكرية بدلاً من تعطيل الأبحاث، باستخدام مجموعة متنوعة من التكتيكات، بما في ذلك التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة.

في الأثناء، نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس صندوق الثروة السيادية في روسيا، إن موسكو تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح تجريبي لمرض كوفيد-19 هذا العام، وإنها تعمل أيضا على تصنيع 170 مليون جرعة أخرى في الخارج.

يأتي هذا بعد أن انتهت الأسبوع الجاري أول تجربة على البشر للقاح وقد استمرت لمدة شهر وشملت 38 شخصًا. 

وخلص الباحثون إلى أن اللقاح آمن للاستخدام وأدى إلى استجابة مناعية رغم أن قوة هذه الاستجابة غير واضحة حتى الآن.

وقال كيريل ديمترييف، إن تجربة المرحلة الثالثة الأكبر التي تشمل عدة آلاف من المتوقع أن تبدأ في أغسطس.

وأضاف في مقابلة: "نعتقد أنه بناء على النتائج الحالية ستتم الموافقة عليه في روسيا في أغسطس وفي بعض الدول الأخرى في سبتمبر... مما يجعله على الأرجح أول لقاح تتم الموافقة عليه في العالم".

وأشار إلى أن تجارب المرحلة الثالثة ستجرى في الداخل وفي دولتين بالشرق الأوسط وستبدأ بعد انتهاء المرحلة الثانية التي تشمل 100 شخص في الثالث من أغسطس.

وأضاف في مؤتمر صحفي منفصل، أن روسيا تجري محادثات مع السعودية بشأن إجراء التجربة في المملكة وأيضًا للمشاركة في عملية التصنيع.

وقال لرويترز "ثمة شعور عام بأن ما يسمى بمناعة القطيع في روسيا تحتاج إلى تطعيم ما بين 40 و50 مليونًا"، وتابع: "لذلك نعتقد أننا سنكون في وضع جيد لإنتاج حوالي 30 مليون (جرعة محليًا) هذا العام وبعد ذلك يمكننا الانتهاء من عملية التطعيم العام المقبل".

وأوضح أن روسيا أبرمت اتفاقات تصنيع مع خمس دول أخرى ويمكن أن تنتج ما يصل إلى 170 مليون جرعة في الخارج هذا العام.

وامتنع عن تحديد مكان أو إعطاء أي تفاصيل عن السعر، لكنه قال إن دولا في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأماكن أخرى عبرت عن اهتمامها باستيراد اللقاح.

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