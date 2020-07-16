» ارتفاع وفيات كورونا في فلوريدا الأمريكية

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الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تفوق 25 ألفا

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، أكبر حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا اليوم الخميس.

وتعد حصيلة الوفيات ثاني أكبر زيادة يومية للإصابات منذ بدء تفشي العدوى.

وقالت وزارة الصحة في الولاية إن زيادة الوفيات على أساس يومي بلغت 156 حالة خلال اليوم الماضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق 133 حالة الذي تم تسجيله في 12 يوليو، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في الولاية إلى 4728.

وحسب بيانات الصحة المحلية، فإنه تم رصد 13965 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع الحالات المسجلة إلى أكثر من 315 ألفا في ولاية تعتبر حاليا من أكبر بؤر تفشي الوباء في البلاد.

ويتلقى 8626 من المرضى العلاج في المستشفيات، بعد إضافة 321 حالة جديدة إليهم خلال اليوم الماضي.



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