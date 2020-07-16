إلقاء القبض على حليمة بولند في الكويت

16 يوليه 2020 - 07:29 م

ألقت قوات الشرطة في الكويت، القبض على الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند، بسبب كسرها حظر التجول، وسيرها وقت الحظر دون تصريح.

وحسب صحيفة الراي الكويتية، تم إرسال الإعلامية الكويتية، إلى مخفر الصالحية بسبب مخالفتها للقانون وخروجها خلال فترة حظر التجول الجزئي من دون الحصول على تصريح أمني يخولها ذلك.

وأجرت حليمة، مدخلة هاتفية، بزميلها الإعلامي علي أحمد لتُخبره بما حدث معها، ما اضطر إلى خروجه بفاصل إعلاني اضطراري أثناء تقديم برنامج “هنا الكويت”، عبر فضائية “سكوب”.

ومن جهته، أبدى أحمد استغرابه من إلقاء القبض عليها، كونها إعلامية معروفة لا تحتاج إلى تصريح، فهي بحد ذاتها تصريح نفسها بحسب تعبيره.