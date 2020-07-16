» رقم قياسي من مبيعات كتاب ابنة شقيق «ترامب»

16 يوليه 2020 - 07:56 م

سجل كتاب ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبيعات تصل إلى 950 ألف نسخة بنهاية اليوم الأول من صدوره للبيع، بحسب ما أعلنت دار النشر "سايمون وشوستر" الخميس.



وقالت دار النشر إن هذا الرقم، الذي شمل ما قبل البيع، وكذلك الكتب الإلكترونية والكتب المسموعة، هو رقم قياسي جديد لها.



وفي كتابها: "أكثر من اللازم ولا يكفي: كيف صنعت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم"، تحدثت ماري ترامب عن "عائلة مختلة بصورة مرضية خبيثة" هيمن عليها رب العائلة، فريد ترامب، الذي كان اهتمامه الوحيد بأبنائه الخمسة منصبًا على إعداد وريث لأعماله العقارية.



وقالت، إنه استقر في النهاية على دونالد، حيث رأى أن ما يتصف به ابنه الثاني من "غطرسة وتسلط" سيحقق الغرض المنشود في العمل.



وأضافت: "عرقل قدرة دونالد على التطور والنضج ومعايشة المشاعر الإنسانية". وأشارت إلى أن "دونالد تحركه الفرقة والانقسام. إنها الطريقة الوحيدة التي يعرفها لكي يستمر- وقد عمل جدي لضمان ذلك قبل عقود من الزمن عندما زرع الخلاف بين أبنائه".



وقبل أسبوعين فقط، احتفلت دار النشر "سيمون وشوستر" بنجاح آخر كتاب عن ترامب، لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. الذي سجل كتابه "الغرفة التي حدثت فيه" مبيعات تجاوزت أكثر من 780 ألف نسخة في الأسبوع الأول للمبيعات.



ومن النادر أن تبيع الكتب مئات الآلاف من النسخ في أسبوع واحد من المبيعات - ولن تبيع معظم الكتب هذا العدد الكبير أبدًا.



وسعى روبرت، شقيق الرئيس، دون طائل لمنع نشر الكتاب، بدعوى أن هناك اتفاقًا سابقًا يمنعها من الحديث عن شؤون العالة علنًا. لكن القضاء منح الضوء الأخضر لابنة شقيق ترام بطرح الكتاب والحديث عنه لوسائل الإعلام.



