» تصريحات سعودية قوية عن جريمة تُعاقِب عليها المملكة

أدلى السفير مشعل بن علي البلوي، رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، بتصريحات قوية حول جريمة

العنصرية وكره الأجانب، موضحًا أن بلاده تعاقب مرتكبيها بقوانين تقرها.





كما دعا إلى مواصلة التركيز على ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، التي تعد شكلا من الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب.





وقال في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، إن "الإنترنت" يعد فضاء متاحا لممارسة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، ما يتطلب بذل الجهود لإيجاد حلول كفيلة بتحويله الى مجال آمن يوازن بدقة بين احترام حرية الرأي والتعبير وبين مكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

وأوضح الدبلوماسي السعودي، أن نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وإثارة العنصرية والكراهية باستخدام تقنية المعلومات، و"الإنترنت" ووسائل التواصل الاجتماعي، تعتبر جريمة يعاقب مرتكبها بحسب قوانين المملكة.



