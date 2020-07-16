  • الخميس 16 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:22 م
Advertisements
بحث متقدم
«ناسا» تنشر أقرب صور التقطتها للشمس على الإطلاق

«ناسا» تنشر أقرب صور التقطتها للشمس على الإطلاق

قيس بن سعيد

الرئيس التونسي يقبل استقالة الحكومة ويخاطب"الغنوشي"

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

كورونا.. "معجزة" تحدث في إيطاليا

عبير بيبرس

ظهور صادم لـ عبير بيبرس داخل المحكمة

الصين

كارثة جديدة تحل بالصين

بريطانية تشعل النار في نفسها: «كورونا للتستر على غزو أجنبي»

بريطانية تشعل النار في نفسها: «كورونا للتستر على غزو أجنبي»

حليمة بولند : هذه حقيقة علاقتي بالأفلام الجنسية

إلقاء القبض على حليمة بولند في الكويت

«نيران صديقة».. مفاجأة مدوية حول اختراق حسابات مشاهير «تويتر»

«نيران صديقة».. مفاجأة مدوية حول اختراق حسابات مشاهير «تويتر»

السيسي

الرئيس: نستطيع تغيير المشهد العسكري بشكل حاسم في ليبيا

ناقلة نفط ضخمة تهدد بكارثة بيئية وإنسانية بالبحر الأحمر

ناقلة نفط ضخمة تهدد بكارثة بيئية وإنسانية بالبحر الأحمر

كورونا.. "معجزة" تحدث في إيطاليا

عرب وعالم

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب
كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

كورونا.. رتفاع طفيف في وفيات إيطاليا

#

إيطاليا.. 78 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 34 ألفا و301

#

إغلاق جديد في روما يثير مخاوف من موجة كورونا ثانية في إيطاليا

#

إيطاليا.. 236 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

كشفت السلطات الإيطالية، عن تطورات فيروس كوورنا المستجد اليوم الخميس، فيما وصف بأن الأرقام الجديدة "معجزة".


جاء هذا بعد عن تسجيل 20 حالة وفاة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية ،و230 إصابة.


وكانت إيطاليا من أكثر الدول تأثرًا بالفيروس، عقب تصدرها الوفيات بمئات الحالات يوميًا في بداية الجائحة.


ووفق بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفا و17.

وأضافت أن مجمل الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة بلغت 12 ألفا و437.

وأفادت في بيانها بأن العدد الكلي للمتعافين ارتفع إلى 196 ألفا و246، بعد أن تماثل 230 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة.

إلى ذلك، ارتفع العدد التراكمي، وهو مجموع الحالات النشطة الحالية والضحايا والمتعافين منذ تفشي فيروس كورونا في الثلث الأخير من فبراير الماضي، إلى 243 ألفا و736.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين تتحدى أمريكا بشأن المسلمين
» مدرب الريال يصدم فياريال بهذه التشكيلة لحسم لقب الدوري
» فيديو مرعب.. طفل عمره عامين يسقط من الطابق الخامس
» فيديو.. عجوز تضبط شابًا وفتاة في وضع مخل وتلقنهما علقة ساخنة
» تصريحات سعودية قوية عن جريمة تُعاقِب عليها المملكة
» روسيا تفجر مفاجأة بشأن لقاح كورونا
» رقم قياسي من مبيعات كتاب ابنة شقيق «ترامب»
» ارتفاع وفيات كورونا في فلوريدا الأمريكية
» «كاني ويست» يقدم رسوم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية
» تأجيل محاكمة هشام جنينة في قضية الإساءة للدولة
» محاكمة أب ضبط شابا داخل غرفة ابنته وأطلق عليه النار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية