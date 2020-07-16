» فيديو مرعب.. طفل عمره عامين يسقط من الطابق الخامس

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نجا طفل صيني من الموت بأعجوبة بعد أن سقط من ارتفاع مائة قدم (خمسة طوابق) إثر تسلله من نافذة غرفة النوم.

وأظهرت لقطات مخيفة اللحظة التي يسقط فيها الصبي البالغ من العمر عامين من عقار بمدينة هوايان بمقاطعة جيانجسو بشرق الصين.

وكان الصبي في المنزل وحده عندما حبس نفسه في غرفة نومه، واستخدم كرسيًا للخروج من نافذة غرفة النوم، كما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي الفيديو، كان الشهود يترقبون الصبي الذي كان يتمسك بوحدات تكييف الهواء، قبل أن يفقد قبضته ويسقط على الأرض على البطانيات الموضوعة على المظلة الزجاجية، قبل أن يرتد إلى ذراع الجار.

وقال جار الطفل "لي"، إن الصبي نُقل إلى مستشفى المقاطعة ولم يثبت أنه عانى من أي إصابات خطيرة بفضل تصرفه الذي أنقذه. 

وأضاف: "بعد أن رأيت الصبي معلقًا هناك، أمسكت بببطنية وأوقفت أربعة منا للإمساك به. ولكن بعد ذلك لاحظت المظلة الزجاجية وخشيت من أن يؤذي نفسه إذا سقط عليها أولاً، لذلك وضعت البطانية في الأعلى وذهبت للحصول على واحدة أكثر سمكًا.

ويظهر الفيديو الدرامي أن "لي" كان يقف على كرسي بذراعيهما ممدودتين عندما سقط الطغفل. وعانى الرجل من إصابة في الذراع.

وقال مكتب الأمن العام لمقاطعة شويي، إن السلطات المحلية قدمت الشكر رسميًا لـ "لي" على حسن تصرفه.

شاهد من هنا.. 

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