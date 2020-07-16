  • الخميس 16 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:23 م
Advertisements
بحث متقدم
«ناسا» تنشر أقرب صور التقطتها للشمس على الإطلاق

«ناسا» تنشر أقرب صور التقطتها للشمس على الإطلاق

قيس بن سعيد

الرئيس التونسي يقبل استقالة الحكومة ويخاطب"الغنوشي"

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

كورونا.. "معجزة" تحدث في إيطاليا

عبير بيبرس

ظهور صادم لـ عبير بيبرس داخل المحكمة

الصين

كارثة جديدة تحل بالصين

بريطانية تشعل النار في نفسها: «كورونا للتستر على غزو أجنبي»

بريطانية تشعل النار في نفسها: «كورونا للتستر على غزو أجنبي»

حليمة بولند : هذه حقيقة علاقتي بالأفلام الجنسية

إلقاء القبض على حليمة بولند في الكويت

«نيران صديقة».. مفاجأة مدوية حول اختراق حسابات مشاهير «تويتر»

«نيران صديقة».. مفاجأة مدوية حول اختراق حسابات مشاهير «تويتر»

السيسي

الرئيس: نستطيع تغيير المشهد العسكري بشكل حاسم في ليبيا

ناقلة نفط ضخمة تهدد بكارثة بيئية وإنسانية بالبحر الأحمر

ناقلة نفط ضخمة تهدد بكارثة بيئية وإنسانية بالبحر الأحمر

مدرب الريال يصدم فياريال بهذه التشكيلة لحسم لقب الدوري

الرياضة

زيدان وبنزيمة
زيدان وبنزيمة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"كاف" يصدم الزمالك بشأن لقب" نادي القرن"

#

تعليق صادم من حارس الريال على منح برشلونة لقب الدوري

#

أول تعليق لـ"الخليفي" على إلغاء الدوري الفرنسي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، تشكيلة ريال مدريد، التي سوف يلعب بها أمام ضيفه فياريال، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الأسبوع الـ37 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".


وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

خط الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران– فيرلاند ميندي- داني كارفاخال.

خط الوسط: إدين هازارد – لوكا مودريتش – توني كروس – كاسيميرو – رودريجو جوس.

خط الهجوم: كريم بنزيما.


وقد يحسم فريق ريال مدريد زين الدين زيدان لقب الدوري الإسباني اليوم الخميس، حتى في حالة الخسارة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين تتحدى أمريكا بشأن المسلمين
» مدرب الريال يصدم فياريال بهذه التشكيلة لحسم لقب الدوري
» فيديو مرعب.. طفل عمره عامين يسقط من الطابق الخامس
» فيديو.. عجوز تضبط شابًا وفتاة في وضع مخل وتلقنهما علقة ساخنة
» تصريحات سعودية قوية عن جريمة تُعاقِب عليها المملكة
» روسيا تفجر مفاجأة بشأن لقاح كورونا
» رقم قياسي من مبيعات كتاب ابنة شقيق «ترامب»
» ارتفاع وفيات كورونا في فلوريدا الأمريكية
» «كاني ويست» يقدم رسوم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية
» تأجيل محاكمة هشام جنينة في قضية الإساءة للدولة
» محاكمة أب ضبط شابا داخل غرفة ابنته وأطلق عليه النار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية