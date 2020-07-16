صادم.. أصبع بشري داخل فطيرة من مطعم وجبات سريعة



أصيب مراهق برازيلي بحالة من الصدمة، بعد أن تفاجأ بوجود أصبع بشري داخل وجبته المفضلة التي طلب الحصول علها من المطعم.



تعود الواقعة إلى يوم السبت الماضي، حين اكتشف فيكتور سانتوس (14 عامًا) بجزء من صباع بشري ضمن الوجبة التي أحضرها والداه له من المطعم، ما أصابه بالرعب، حيث صرخ من هول الصدمة، وعانى جسديًا بعد الاكتشاف المروع.



وقال والدا التلميذ، إنهما طلبا مجموعة من المعجنات اللذيذة مع حشوات متنوعة من مطعم محلي في مدينة ساو باولو، قام بتوصيله إلى المنزل يوم السبت الماضي.



وعندما جلسوا لتناول الطعام، اختار الصبي أحد المعجنات، وعندما قضمة للوهلة الأولى، وجد الإصبع المقطوع فيه.



واعترف أن إدواردو دو كارمو سانتوس، صاحب المطعم الذي حصلت الأسرة منه على الوجبة، بأن "أحد موظفيه قطع رأس إصبعه أثناء تقطيعه الببروني".



وكان الطاهي الذي يُدعى جيسوس دي سوزا سيلفا (55 عامًا)، يستخدم آلة تقطيع اللحم عندما وقع الحادث.



ادعى سانتوس: "بحث (جيسوس) عن إصبعه المفقود في الطعام وعلى أرضية المطبخ وفي المعدات المستخدمة لقطع الببروني ولكنه لم يجدها. تم نقله إلى المستشفى للعلاج الطارئ وأغلقنا المطعم لبضعة أيام".



وتظهر الصور طرف الأصابع الباهت مع الظفر غير المكسور المغطى بجلد مذبوح، بعد تعرضه لدرجات حرارة عالية في الفرن.



ويمكن رؤية الغضروف ونهايات العظام المتعرجة من الجانب السفلي للإصبع المقطوع.



أعيد فتح مطعم الوجبات الجاهزة - الذي يقدم البيتزا والمعجنات - يوم السبت، وبدأ في تلقي الطلبات مرة أخرى دون إبلاغ سلطات العمل والسلامة في المنطقة على ما يبدو عن الحادث.



في تلك الليلة نفسها، وجد ضابطان، خارج دورية، أن الأسرة التي صدمت تجمعت خارج المطعم مطالبين بغضب بإجابات حول الإصبع الموجود في الطعام.



وقالت الأمّ إليزانجيلا (38 عامًا) للشرطة: "لقد طلبنا علبة من أسفيهاس عبر الهاتف لتوصيلها إلى المنزل. عندما جاء ابني اختار واحدة من المعجنات المفضلة لديه. لقد أخذ قضمته الأولى ووجد شيئًا غريبًا وصلبًا ولحميًا في فمه".



وأضاف: لقد بصقها على الفور لأن هذا ليس من النوع الذي نتوقع أن نجده. عندما فحصناها، شعرنا بالذعر عندما اكتشفنا أن القطعة كانت أعلى إصبع بشري. كان ابني مريضا عندما أدرك ما كان في فمه وابتلاعه تقريبًا. لقد صدم ويعاني من الكوابيس بعد هذه التجربة المروعة".



زار فريق من خبراء الصحة والسلامة من معهد حماية المستهلك الوجبات الجاهزة في غضون ساعات، وأمروا بإغلاقه بعد فشلها الواضح في تلبية معايير النظافة وشروط السلامة المقبولة.



يواجه المالك غرامات كبيرة بسبب عدم كفاية معايير المستهلك، إلى جانب التهم الجنائية بالإصابات الجسدية الجسيمة وتعريض صحة وحياة القاصر والعامل للخطر.



تم جمع الأدلة من قبل معهد الطب الشرعي ويتم فحصها كجزء من الإجراءات الجنائية.



قالت أم الصبي المراهق إن ابنها لن يأكل معجنات لحم أخرى مرة أخرى. وقد تم نصح الأسرة باتخاذ الإجراءات القانونية والسعي للحصول على تعويض ضد المطعم بسبب المخاطرة بصحة المراهق وتعريض استقراره العقلي للخطر.



تم نقل الطاهي المصاب إلى المستشفى والذي سيواصل بعد خروجه العلاج في المنزل.



