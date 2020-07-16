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ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات الخميس

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أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم
أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

الطيب حسين

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سجل سعر صرف الدولار، ارتفاعًا أمام  الجنيه اليوم الخميس، خلال تعاملات البنوك بينما استقر في أخرى.

وجاء هذا مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

سعر العملة الأمريكية، ارتفع قرشان في البنك التجاري الدولي مسجلًا 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.

بينما ثبت في البنك العربي الإفريقي عند 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

واستقر عند 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

كما استقر في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في التعمير والإسكان عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، ثبت السعر عند 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر استقر عند 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع.

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