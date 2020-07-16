الأرصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة.. لهذا السبب

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، نشطة على السواحل الشمالية، وعلى مناطق من جنوب سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (80 – 35)، السواحل الشمالية (86 – 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35 – 18).وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتأتي كما يلي:القاهرة «34 – 24»الإسكندرية «31 – 25»قنا «39- 26»الأقصر «40– 26»أسوان «40 – 27»



