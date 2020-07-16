» طبيب يصاب بكورونا خلال اجتماع للسيطرة على انتشاره



قال أحد الأطباء في ولاية تينيسي الأمريكية، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال حضور اجتماع حول كيفية منع انتشار المرض.



وأضاف الدكتور دانيال لويس، المدير الطبي لمستشفى جرينفيل كوميونيتي، أنه اجتمع مع مجموعة صغيرة من الزملاء في منتصف مارس حول بروتوكولات لاحتواء الفيروس، حسبما ذكرت صحيفة "ناشفيل تينيسيان".



وكان زميل له يعاني في ذلك الوقت من سعال خفيف، تن تشخيصه كحساسية. لكن مساء اليوم ذاته، أصيب الرجل بحمى، وسرعان ما بدأ لويس يعاني من الأعراض.



وثبتت إصابة لويس (42 عامًا) بالفيروس يوم 30 مارس، قبل أن يدخل الى المستشفى بعد يومين عندما تفاقمت الأعراض لديه بشكل كبير.



تم نقله لاحقًا إلى مستشفى أكبر توحد بها وحدة (كوفيد – 19) مخصصة، حيث حارب خضع لجهاز التنفس الصناعي لمدة 10 أيام.



تعافى الطبيب أخيرًا من الفيروس وأصبح قويًا بما يكفي للذهاب إلى مركز إعادة التأهيل في 2 مايو. وعاد منذ ذلك الوقت إلى منزله، لكنه قال إنه لا يزال يعاني من مشاكل صحية.



وقال لويس "لم أمت على الإطلاق من الفيروس، وأنا أشكر الله كل يوم. لكنني أمضيت الآن ثلاثة أشهر من حياتي في التعافي من الفيروس... سأستمر في البحث عن رعاية في زيارات المتابعة ربما لبقية حياتي".



