"علام": إثيوبيا تقوم بمراوغات رخيصة فى أزمة السد

وصف وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام، تصريحات إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة، قائلا: "مراوغات رخيصة من قبل إثيوبيا وهناك بالفعل قفل جزئى لسد النهضة مما أدى إلى تخزين مياه، وهذا التخزين مستمر بشكل مخزى".



وأكد نصر علام، فى مداخلة هاتفية من تونس، لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامى خالد العوامى، أن إثيوبيا دولة "كذابة"، ويجب أن يكون التعامل معها أشد من ذلك من قبل مصر.

وأكد نصر علام، فى مداخلة هاتفية من تونس، لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامى خالد العوامى، أن إثيوبيا دولة "كذابة"، ويجب أن يكون التعامل معها أشد من ذلك من قبل مصر.