تحطم طائرة يتسبب في فصل 262 طيارا بهذه الدولة

16 يوليه 2020 - 10:50 م

قال غلام ساروار خان وزير الطيران الباكستاني إن بلاده فصلت 262 طيارا بعد تحقيق بشأن مؤهلات الطيارين حيث يشتبه بتهربهم من أداء الامتحانات.



وتم إجراء التحقيق بعد التقرير الأولي عن تحطم طائرة في كراتشي الشهر الماضي، وهو التقرير الذي أثبت أن الطيارين فشلا في اتباع الإجراءات الواجبة ولم يلقيا بالا للتحذيرات.



وأودى هذا الحادث بحياة 97 شخصا الخميس قالت شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية المملوكة للدولة والتي تتبعها الطائرة إنها ستفصل الطيارين الذين يحملون مؤهلات مشكوكا فيها.



وقال الوزير الباكستاني إن السلطات تحقق منذ سنوات في التواطؤ بين الطيارين ومسؤولي الطيران المدني للالتفاف على الامتحانات.



وأضاف أن جميع هؤلاء الطيارين اتهموا بأنهم جاءوا بمن يؤدي واحدا أو أكثر من الامتحانات بدلا منهم وأن طيارين جاءوا أحيانا بمن يؤدون بدلا منهم الامتحانات الثمانية المطلوبة لمنح شهادة قائد طائرة.



وقال خان إن الطيارين الذين فٌصلوا اليوم من بينهم 141 من الخطوط الجوية الدولية الباكستانية وتسعة من إير بلو و10 من سيرين إير لاين و17 من شاهين إيرلاينز التي أنهت عملها.



وأضاف أن الباقين ينتمون إلى أندية طيران أو خدمات طائرات مستأجرة. وقال إن جميع شركات وأندية الطيران أبلغت بأن "أوراق اعتمادهم مشكوك فيها ولا يجب السماح لهم بالطيران".



وقال خان إن الهدف من عملية التطهير هو جعل صناعة النقل الجوي الباكستانية موثوقا بها. وقال "أعتقد أن هذا سيساعد في طمأنة المنظمات الدولية إلى أننا صححنا أخطاءنا".



وتم تطبيق النظام الحالي للامتحانات في عام 2012 للوفاء بالمعايير الدولية.

