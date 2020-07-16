» تعرف على شروط الحصول على قرض مشروع «البتلو»

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قال الدكتور حسن زايد وكيل وزارة  الزراعة بالقليوبية إن المربي الصغير الذي يرغب في الدخول ضمن مشروع البتلو والحصول على القرض يتقدم بطلب بشرط أن تكون لديه زريبة صغيرة من 60 متر إلى 100.
وأضاف في لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن لجنة ثلاثية تذهب للمربي لمعاينة المكان وتقديم تقرير يرفقه المربي في طلبه ويحصل على الدعم.
وتابع أن المشروع يتضمن جزءين الأول بلدي وهناك منع لذبح الإناث حتى يتم الحفاظ وزيادة أعداد الرؤوس ويجد جزء آخر يحتوي على رؤوس مستوردة.


 

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