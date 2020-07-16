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المسماري: مصر وكل القبائل العربية ستكون في مقدمة صفوف القتال

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المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري

المصريون ـ متابعات

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مصر تناشد الدول العربية دعم تحركاتها في قضية سد النهضة

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنه تم رصد عدد من الشائعات فى الساعات القليلة الماضية ضمن الحرب النفسية ضد الجيش الوطني الليبية، مشيرًا إلى أن الأعداء يحاولون اللعب على الحرب النفسية من خلال شائعات يومية.
وأضاف "المسماري"، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان،: "كما تم  رصد نقل العديد من المرتزقة والميليشيات إلى منطقة مصراته، وتركيا نقلت عناصر  من المرتزقة المدربين على القتال إلى ليبيا من الأراضى السورية".
وتابع: " تركيا نقلت أكثر من 25 ألف من المرتزقة  إلى الأراضى الليبية".
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن ماحدث في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد المشايخ والقبائل الليبية تاريخي، مؤكدا أن مصر وكل القبائل العربية ستكون في مقدمة صفوف القتال ضد الأتراك.
 وصرح بأن خطاب الرئيس السيسي اليوم كان واضحا ومعبرا، مشددا على أن مصر وليبيا في معركة واحدة ضد الإرهاب.

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