تراجع إصابات كورونا بمصر مبشر.. و لكن يجب الحذر

16 يوليه 2020 - 11:40 م

صرح د. علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن تراجع الإصابات ب كورونا في مصر مبشر ولكن يجب الحذر والحفاظ على التباعد الإجتماعي والإلتزام بإرتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن تخفيف القيود دون إجراءات احترازية قد يزيد من عدد الإصابات ب كورونا .



وقال "حشيش"، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج مساء دي إم سي، مع الإعلامي رامي رضوان أعداد الإصابات ب كورونا في مصر منذ تخفيف الإجراءات جيدة، مضيفا بأن بعض الدول التى خففت إجراءات الحظر عانت من تصاعد الإصابات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأوضح أن كل شخص يصيب أكثر من فردين على مستوى العالم، وهذه نسبة مخيفة، لافتًا إلى أن الموجة الثانية من كورونا قد تحدث في بعض الدول التى تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وذكر أن طرق انتقال الفيروس عبر الهواء موجود ضمن سلالة كورونا ، وأبرزها داخل المنشآت الطبية.









