  • الجمعة 17 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:23 ص
Advertisements
بحث متقدم
فواتير الكهرباء

متحدث "الكهرباء" يكشف: هؤلاء سيخرجون من الدعم

كورونا في مصر

تراجع إصابات كورونا بمصر مبشر.. و لكن يجب الحذر

وزيرة الصحة

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

"علام": إثيوبيا تقوم بمراوغات رخيصة فى أزمة السد

أرشيفية - سد النهضة

"الفقي" يكشف: إثيوبيا تريد بيع المياه مثلما تبيع دول الخليج البترول

الطقس

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة.. لهذا السبب

«ناسا» تنشر أقرب صور التقطتها للشمس على الإطلاق

«ناسا» تنشر أقرب صور التقطتها للشمس على الإطلاق

قيس بن سعيد

الرئيس التونسي يقبل استقالة الحكومة ويخاطب"الغنوشي"

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

كورونا.. "معجزة" تحدث في إيطاليا

عبير بيبرس

ظهور صادم لـ عبير بيبرس داخل المحكمة

الصحة العالمية:

تراجع إصابات كورونا بمصر مبشر.. و لكن يجب الحذر

آخر الأخبار

كورونا في مصر
كورونا في مصر

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بشرى.. تراجع مفاجئ في إصابات كورونا بالسعودية

#

تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بالسعودية

#

الصحة السعودية تعلن تراجع عدد إصابات كورونا

#

تراجع كبير في إصابات "كورونا" بالسعودية

صرح د. علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن تراجع الإصابات ب كورونا في مصر مبشر ولكن يجب الحذر والحفاظ على التباعد الإجتماعي والإلتزام بإرتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن تخفيف القيود دون إجراءات احترازية قد يزيد من عدد الإصابات ب كورونا .
وقال "حشيش"، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج مساء دي إم سي، مع الإعلامي رامي رضوان أعداد الإصابات ب كورونا في مصر منذ تخفيف الإجراءات جيدة، مضيفا بأن بعض الدول التى خففت إجراءات الحظر عانت من تصاعد الإصابات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأوضح أن كل شخص يصيب أكثر من فردين على مستوى العالم، وهذه نسبة مخيفة، لافتًا إلى أن الموجة الثانية من كورونا قد تحدث في بعض الدول التى تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وذكر أن طرق انتقال الفيروس عبر الهواء موجود ضمن سلالة كورونا ، وأبرزها داخل المنشآت الطبية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» المسماري: مصر وكل القبائل العربية ستكون في مقدمة صفوف القتال
» تعرف على شروط الحصول على قرض مشروع «البتلو»
» الغنوشى يتدخل فى صلاحيات رئيس الجمهورية
» الأوضاع في ليبيا تتجه إلى التصعيد الميداني
» طبيب يصاب بكورونا خلال اجتماع للسيطرة على انتشاره
» دراسة تحذر: تناول الكثير من اللحوم الحمراء يسرّع الشيخوخة
» ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات الخميس
» إجراءات جديدة لتطبيق عقوبة الإعدام في تايون
» الصين تتحدى أمريكا بشأن المسلمين
» مدرب الريال يصدم فياريال بهذه التشكيلة لحسم لقب الدوري
» فيديو مرعب.. طفل عمره عامين يسقط من الطابق الخامس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية