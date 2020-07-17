مستشار الرئاسة: "كورونا" يفقد قوته في مصر.. ولكن

17 يوليه 2020 - 12:20 ص

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إنه لابد من استمرار الإجراءات الاحترازية التي توصي بها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجدّ، مشيرًا إلى أننا ليس لدينا أزمة في دخول المستشفيات أو الرعاية المركزة.



وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن التزام عدد كبير من المواطنين بارتداء «الكمامة» كان سببًا في انخفاض أعداد الإصابة بـ«كورونا»، موضحًا أن قوة «كورونا» بدأت تقل في حدة الأعراض ونسب الإصابة.



وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بـ«كورونا»، مؤكدًا أننا لا نزال في المرحلة المتحركة ولابد من الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى نصل إلى الاستقرار.

