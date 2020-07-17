  • الجمعة 17 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:39 ص
Advertisements
بحث متقدم
رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لأمير الكويت

رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لأمير الكويت

الشرطة السعودية

تهز السعودية.. ذبح 5 أطفال داخل منزلهم

جانب من اللقاء

مفاجأة بشأن الشخص الذي جلس على يمين السيسي

نانسي عجرم

تفاصيل مثيرة.. هروب " نانسي عجرم" بملابس النوم

عماد أديب: نحن في حرب الضرورة.. والنصر من عند الله

عماد أديب: نحن في حرب الضرورة.. والنصر من عند الله

المومياء" الصارخة"

مفاجأة يكشفها زاهي حواس عن وفاة المومياء" الصارخة"

هذا آخر ما قاله " مرزوق الغانم" عن صحة أمير الكويت

هذا آخر ما قاله " مرزوق الغانم" عن صحة أمير الكويت

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر

موسى لمحافظ البحر الأحمر :"أنت إنسان قبل ما تكون مسئول"

الرئيس السيسي

إعلامي لـ"السيسي": أنا أثق فيك ثقة عمياء "

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة للسعوديين

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة للسعوديين

حبس محمد رمضان سنة في اتهامه بسب "الطيار الموقوف"

آخر الأخبار

محمد رمضان والطيار المفصول
محمد رمضان والطيار المفصول

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الطيار الموقوف يفتح النار مجددًا على محمد رمضان

#

تصريحات جديدة من الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

#

محمد رمضان يتراجع بعد سخريته من الطيار الموقوف

#

الطيار الموقوف يهدد بمقاضاة محمد رمضان

قضت محكمة جنح الدقي بحبس الفنان محمد رمضان، سنه وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر.
كان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، تقدم بدعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه، بعدما أعلن في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغا ماليا كترضية بعد وقفه عن العمل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» المحسوبية في البرلمان تنتهي بالركلات واللكمات
» المسماري: مصر وكل القبائل العربية ستكون في مقدمة صفوف القتال
» تعرف على شروط الحصول على قرض مشروع «البتلو»
» الغنوشى يتدخل فى صلاحيات رئيس الجمهورية
» الأوضاع في ليبيا تتجه إلى التصعيد الميداني
» طبيب يصاب بكورونا خلال اجتماع للسيطرة على انتشاره
» دراسة تحذر: تناول الكثير من اللحوم الحمراء يسرّع الشيخوخة
» ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات الخميس
» إجراءات جديدة لتطبيق عقوبة الإعدام في تايون
» الصين تتحدى أمريكا بشأن المسلمين
» مدرب الريال يصدم فياريال بهذه التشكيلة لحسم لقب الدوري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية