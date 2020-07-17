تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة للسعوديين

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عودة

هيئة الترفيه

تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن معاودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة  "ترفيهنا آمن".

وشارك في الحملة عدد من المراكز الترفيهية التي بدورها رحبت بزوارها.

وأضاف آل الشيخ أن هيئة الترفيه تواصلت مع البنوك المحلية بهدف توفير منتجات استثمارية جديدة لدعم شباب ورجال الأعمال في قطاع الترفيه.

وتابع قائلا : إن المنتجات سيتم إطلاقها الأسابيع القادمة وستطور قطاع الترفيه بما يسهم في دعم المحتوى الترفيهي، منوها أن مراكز الترفيه باتت جاهزة لكل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وسعادة الجميع.

وقد جاء قرار العودة بعد أن نشرت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية والذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الترفيهية، حيث جاءت اشتراطات عودة العمل في مراكز الترفيه لتحقق سلامة الزوار منذ وصولهم إلى مغادرتهم، بما في ذلك التنقل والدخول والخروج من خلال مسارات واضحة المعالم، وتباعد الزوار.


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