» المحسوبية في البرلمان تنتهي بالركلات واللكمات

متابعات- أمينة عبد العال
اعتبرت المعارضة في البرلمان التايواني أن تعيين الرئيسة تساي إينج وين مساعدتها، تشين تشو ، لرئاسة "هيئة كنتروا يوان " الرقابية، " محسوبية " ، الأمر الذي تسبب في اشتباكات كبيرة داخل البرلمان.
وقام عدد من النواب باقتلاع أكشاك التصويت داخل غرفة البرلمان لمنع دخول نواب الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم من الإدلاء بأصواتهم علي الترشيح .
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لأعضاء الحزبين وهم يتبادلون الركلات واللكمات وتمزيق البعض منهم أوراق الاقتراع علي التصويت كما قام البعض بتحطيم صناديق الاقتراع .
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