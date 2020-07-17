» المحسوبية في البرلمان تنتهي بالركلات واللكمات

17 يوليه 2020 - 09:09 ص

اعتبرت المعارضة في البرلمان التايواني أن تعيين الرئيسة تساي إينج وين مساعدتها، تشين تشو ، لرئاسة "هيئة كنتروا يوان " الرقابية، " محسوبية " ، الأمر الذي تسبب في اشتباكات كبيرة داخل البرلمان.

وقام عدد من النواب باقتلاع أكشاك التصويت داخل غرفة البرلمان لمنع دخول نواب الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم من الإدلاء بأصواتهم علي الترشيح .

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لأعضاء الحزبين وهم يتبادلون الركلات واللكمات وتمزيق البعض منهم أوراق الاقتراع علي التصويت كما قام البعض بتحطيم صناديق الاقتراع .