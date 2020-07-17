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ماذا قال الطيار الموقوف عن حبس محمد رمضان

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محمد رمضان والطيار الموقوف
محمد رمضان والطيار الموقوف

متابعات- أمينة عبد العال

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مواقع التواصل

محمد رمضان

الطيار الموقوف

أكد الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر أنه سعيد بالحكم الذي أصدرته محكمة جنح الدقي بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سبه وقذفه.

و أضاف في مقطع فيديو نشره علي صفحته علي " الفيسبوك":" الحمد لله علي كل شئ ، بشكر القضاء المصري جدا جدا اللي لا يشك في قيمته ونزاهته  وفي قامته الجميلة .. الحمد لله عليا لحكم اللي صدر بشكر جميع الناس من أقصي شمال مصر وجنوبها وشرقها وغربها .. منتظر باقي أحكام القضاء إن شاء الله الموضوع يكمل للآخر ".

وكان المحامي مجدي حلمي تقدم بدعوي ضد الفنان محمد رمضان لنشره فيديوهات علي مواقع التواصل للإساءة إلي الطيار الموقوف مدعيا عليه بمبلغ 9 مليون ونصف ، ليبلغ إجمالي الدعاوي القضائية 3 دعوات .

جدير بالذكر أن الأزمة بين الفنان محمد رمضان والطيار الموقوف بدأت عندما نشر رمضان مقطع فيديو من داخل كابينة الطائرة بشكل يوحي أنه من يقوم بقيادتها .

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