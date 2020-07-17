هذا آخر ما قاله " مرزوق الغانم" عن صحة أمير الكويت

17 يوليه 2020 - 09:26 ص

وجه مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رسالة طمأنينة للشعب الكويتي بشأن صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وكتب الغانم على حسابه في تويتر :" ماكو إلا العافية .. للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس.. وأقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية.

وأضاف أنه في الأسبوع المقبل سيجري سموه فحوصاته الطبية الروتينية ،، و نسأل العلي القدير أن يحفظه و يبقيه ذخرا للبلاد و العباد مع ولي عهده الأمين.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان قد توجه إلى الولايات المتحدة في 2 سبتمبر الماضي في زيارة خاصة، حيث كان مقررا أن يعقبها التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 سبتمبر الماضي؛ وذلك قبل أن يعلن وزير شئون الديوان الأميري الكويت ي الشيخ علي جراح الصباح في 8 سبتمبر الماضي، دخول أمير الكويت إلى إحدى مستشفيات الولايات المتحدة، لإجراء فحوصات طبية.