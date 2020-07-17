موسى لمحافظ البحر الأحمر :"أنت إنسان قبل ما تكون مسئول"

17 يوليه 2020 - 09:46 ص



شكر الإعلامي محمد موسى، محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، علي الموقف الإنساني الذي قام به منذ يومين، وإنقاذه حياة شخصين تعرضوا لحادث مروري، قائلا :" أنت إنسان قبل ما تكون مسئول و إنسان عظيم".



وروي الإعلامي محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، تفاصيل الواقعة قائلا: "إنه أثناء سير محافظ البحر الأحمر على طريق الزعفرانة، تصادف وجود حادث مروري وانقلاب سيارة، فاتصل فورا برئيس مدينة رأس غارب وأبلغه بتفاصيل الحادثة، وتم إنقاذ المواطنين".



وأضاف الإعلامي،قائلا:" محافظ البحر الأحمر اطمئن على المواطنين وتابع تلقيهم الرعاية الصحية والعلاج بنفسه"، معقبا:"إن هذه النوعية من المسئولين بكون عايز أديهم حقهم، لأن كل الكلام مش هيكفيهم حقهم".



وتابع: محافظ البحر الأحمر أمر بتخصيص حارة لخدمة مركبات النقل على الطرق وهو ما نفذته إدارة مرور البحر الأحمر بعد 24 ساعة من توجيهات المحافظ".

