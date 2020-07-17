مفاجأة بشأن الشخص الذي جلس على يمين السيسي

17 يوليه 2020 - 09:59 ص

فجر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مفاجأة مدويةعن الشخص الذي جلس علي يمين الرئيس عبد الفتاح السيسيفي لقاء مشايخ ليبيا.



وقال "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،:" حفيد عمر المختار،هو من كان على يمين الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، وهو الشيخ حافظ خطاب وهو من قبيلة المنيفي، وقد ألقى كلمة خلال اللقاء.



وأضاف ،أن القبائل الليبية لها ثقل في المعادلة الداخلية في ليبيا، فهى رمانة الميزان، ولها تأثير في الواقع الليبي، واصفًا اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشايخ وأعيان القبائل بـ التفاعلي، وأنه كان هناك تقدير كامل من القبائل لحديث الرئيس.



والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

