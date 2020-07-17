تهز السعودية.. ذبح 5 أطفال داخل منزلهم

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شهدت بلدة الشعبة في الأحساء بالمملكة العربية السعودية جريمة بشعة راح ضحيتها 5 أفراد من أسرة واحدة ذبحا بالسكين في غياب الوالدين عن المنزل .

وفي تصريحات صحفية لخال الضحايا :" الجريمة وقعت أثناء ذهاب والد و والدة الضحايا برفقة أطفالها الخمسة لمتابعة شئون منزلهم الجديدة قبل الانتقال إليه في حي الصفا وعند عودة الوالدين إلي منزلهما مع آذان المغرب و بالطرق علي الباب لم يفتح أحد من الأبناء وكان الباب مغلقا من الداخل وبعد عدة محاولات تمكن الأب من الدخول ليكتشف أن أبناءه الخمسة مقتولين فقام بإبلاغ الشرطة و لم يبلغ والدتهم ".

و أكد الجيران أنهم لم يسمعوا شئ أثناء وقوع الجريمة ، ولا زالت التحقيقات جارية لكشف غموض الواقعة .


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