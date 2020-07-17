تفاصيل مثيرة.. هروب " نانسي عجرم" بملابس النوم

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نانسي عجرم
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هروب

نانسي عجرم

الفيلم الوثائقي

ملابس النوم

فيديو مقتطع

كشف مقطع فيديو مقتطع  من الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"، والذي يحكي القصة الكاملة لسرقة منزل نانسي عجرم، وقتل زوجها فادي الهاشم لمحمد الموسى.

يأتي هذا عقب ما تم تداوله بصورة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيتم يكشف تفاصيل جديدة في القضية، على منصة شاهد vip التابعة لقنوات mbc على الإنترنت.

وفي التفاصيل بحسب الفيديو ظهرت الفنانة نانسي عجرم، مرتدية ملابس النوم ، وتهرب من القاتل داخل منزلها، وذلك قبل أن يصل الأمن اللبناني إلى فيلتها.

وكان زوج نانسي عجرم، ادعى أن القتيل دخل إلى الفيلا بغرض سرقتها، وذلك بعد ترويعهم، فأرداه فادي الهاشم قتيلا فور خروجه من غرفة الفتيات الصغار.

كما اتهم الهاشم الشاب بالسطو المسلح على بيته، ومحاولة سرقة ممتلكاته تحت تهديد السلاح.

فيما روت أسرة القتيل محمد الموسى، أنه كان يعمل لدى الهاشم وله مستحقات مالية عنده أنكرها عليه الهاشم ولم يعطها له، وهو لم يكن في الفيلا بغرض السرقة، كما ادعى الهاشم، ولم يكن ينوي السرقة.

يذكر أن قضية سرقة بيت نانسي عجرم شغلت الرأي العام فور خروجها للعلن بأكثر من رواية، ومنذ ما يقرب من عام وهي تنظر أمام القضاء اللبناني.

وحول الفيلم الوثائقي، فإنه من المقرر أن يعرض مشاهد جديدة من اللحظات التي عاشتها نانسي عجرم وأسرتها، قبل أن يسقط موسى قتيلا.

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