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الشرطة تقتل رجلاً رفض ارتداء كمامة الوجه

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الشرطة تقتل رجلاً رفض ارتداء كمامة الوجه
الشرطة تقتل رجلاً رفض ارتداء كمامة الوجه

فتحي مجدي

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572 مخالفة ارتداء كمامة أمس في القاهرة

أطلقت الشرطة الكندية، النار على رجل يبلغ من العمر 73 عامًا، بعد رفضه ارتداء كمامة الوجه في سوبر ماركت.
واُتهم الرجل بالاعتداء على عامل في أحد المتاجر بمقاطعة أونتاريو، بعد أن طلبوا منه ارتداء كمامة الوجه المجانية.

وقال متجر "فالو مارت"، إن الرجل بدأ بمهاجمة العامل بعد أن رفض تغطية الوجه، وهرع موظفون آخرون لإخراجه إلى الخارج.

وبعد أن غادر، صعد إلى سيارته وحاول أن يصطدم ببعض الموظفين، قبل أن يصطدم بجانب المتجر يوم الأربعاء، وفقًا لمالك المتجر ليندا إيستون.

وتحركت الشرطة إلى منزل المشتبه به في طريق "إنديان بوينت"، بالقرب من بحيرة دراج، بعد تتبع لوحات ترخيصه.

وقالت وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو: "خارج المنزل، كان هناك تفاعل مع الرجل، وقام ضابطان بتفريغ أسلحتهما النارية. أصيب الرجل. تم نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته في الساعة 11:47 صباحًا".

وقال الرقيب في شرطة مقاطعة أونتاريو، جيسون فولز: "رفض ارتداء قناع في المتجر. تم رفض خدمته ووقع الاعتداء بعد ذلك". وعثرت الشرطة على بندقية نصف آلية ومسدس من مكان الحادث.

ووصف جيران الرجل بأنه كان "منعزلاً". 

وقال جارفيلد مونشو لشبكة "سي بي سي نيوز": "لقد كان رجلاً منعزلاً للغاية. لقد كان هنا، بين ثماني إلى عشر سنوات"، لكنه أشار إلى أنه "دائمًا بمفرده. لا أحد يذهب إليه على الإطلاق. إنه يعيش بمفرده وكان غريبًا". 

وقالت إيستون لصحيفة "ميندين تايمز : "لم يرغب الرجل في ارتداء قناع. كل ما أريد قوله، أريد أن أنسب الفضل لموظفي مكتبي، الذين كانوا أكفاء للغاية في التعامل مع الوضع".

وأضافت: "لقد كانوا الأبطال الحقيقيين في هذه الحالة. أريد أن أنسب الفضل لجميع العاملين في متاجر البقالة، الذين يواجهون تفاعلات كل يوم مع أشخاص يتحدونهم". وأعربت عن حزنها لوفاة الرجل.

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