رسالة قوية من أشرف أبواليسر بعد حبس محمد رمضان

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علق الطيار أشرف أبو اليسر على قرار المحكمة بشأن الحكم على الفنان محمد رمضان بتهمة الإساءه إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر فيديو تم تداوله على مواقع «السوشيال ميديا».

و في أول الفيديو تقدم«أبو اليسر» بالشكر إلى كل من ساندوه في تلك الأزمة، مضيفًا: «الحمدلله على كل شئ.. وأنا بأشكر القضاء المصري الذي لا يشك أي مخلوق في قيمته أو نزاهته وقاماته الجميلة والحمدلله على الحكم اللي صدر».

وتابع: «أنا بأشكر كل الناس اللي تفهمت الموضوع وساندتي والصحافة والإعلام وانا منتظر احكام القضاء وان شاء الله الموضوع يكمل للأخر».

وأكد الطيار أنه لم يشك لحظة في نزاهة القضاء المصري سواء في حياته العسكرية، أو بعد خروجه من القوات الجوية.

وأمس، قضت محكمة الدقي الجزئية في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا بتوكيل بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر


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