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قبالة ساحل أستراليا..

سمكة قرش تهاجم طفلاً في العاشرة من عمره

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سواحل استراليا
سواحل استراليا

فتحي مجدي

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تعرض طفل في العاشرة من العمر لإصابات في الرأس والصدر، بعد أن هاجمت سمكة قرش قاربًا كان يستقله قبالة ساحل تسمانيا بأستراليا.
ووصفت حالة الطفل بأنها مستقرة بعد الحادث الذي وقع قبالة ستانلي على الساحل الشمالي الغربي لتسمانيا.

وقالت السلطات، إن "الصبي من الشمال الغربي كان على متن قارب طوله ستة أمتار في رحلة صيد على بعد خمسة كيلومترات من الشاطئ مع والده ورجلين آخرين عندما أمسك به سمكة قرش من القارب".

وأضافت أن "والد الصبي قفز في الماء عند النقطة التي سبح فيها القرش"، مشيرة إلى أن "الصبي، الذي كان يرتدي أداة العوم الشخصية أصيب بجروح في ذراعه، وجروح أخرى في صدره ورأسه".
ويعد الهجوم هو الأحدث في إطار سلسلة من الهجمات التي تشنها أسماك القرش في أستراليا هذا الشتاء.

ويوم الثلاثاء، تعرضت أنيكا كراني (29 عامًا) للهجوم أثناء السباحة قبالة جزيرة فيتزروي بالقرب من كيرنز، حسبما أفادت شبكة "ناين نيوز" التابعة لشبكة "سي إن إن". 

وكانت في يوم إجازتها عندما كانت تقوم بتصوير فيلم وثائقي عن أسماك القرش عندما تعرضت للهجوم، وهي الآن تتعافى في المستشفى.

وتوفي طفل يبلغ من العمر 15 عامًا في هجوم مشتبه لسمكة قرش بحسب ما قالت قالت الشرطة السبت. والخامس القاتل هجوم سمك القرش في استراليا هذا العام.

في وقت سابق من شهر يوليو، توفي رجل يبلغ من العمر 36 عامًا في ولاية كوينزلاند الأسترالية بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش أثناء الصيد بالرمح. 

وفي يونيو ، قتل سمكة قرش راكب أمواج يبلغ من العمر 60 عامًا على شاطئ سولت بيتش بالقرب من كينجسكليف في أقصى الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز.

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