» حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في برشلونة

17 يوليه 2020 - 08:25 م

قالت رئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو، اليوم الجمعة، إن حظرا على التجمعات التي تزيد على 10 أشخاص في عاصمة إقليم كتالونيا سيدخل حيز التنفيذ غدا السبت.



وأضافت أدا كولاو أن ذلك يندرج في نطاق حزمة إجراءات للحد من الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأفادت خلال مؤتمر صحفي "يتعين علينا أن نتجنب التجمعات التي تزيد على عشرة أشخاص.. سيتم السماح فقط لعشرة أشخاص (بالتجمع في حفلات الزواج وفي الجنازات ابتداء من السبت".



وحثت السلطات في إقليم كتالونيا الذي يسكنه نحو 4 ملايين نسمة السكان اليوم الجمعة بمن فيهم سكان برشلونة عاصمة الإقليم للبقاء في المنازل.



وعمدت إسبانيا يوم الأحد إلى إعادة فرض إغلاق قسم من إقليم كتالونيا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يضع الحكومات أمام معضلة حماية السكان، لكن بدون فرض قيود جديدة مشددة جدا.



ومع رفع العزل، ظهرت بؤر إصابات جديدة في أوروبا، القارة الأكثر تضررا مع حوالي 202 ألف وفاة (من بين 2.8 مليون حالة) ورغم أن الوضع يبدو الآن تحت السيطرة، إلا أن السلطات تواصل المراقبة.



وأمرت سلطات كتالونيا بإعادة عزل أكثر من 200 ألف شخص في محيط مدينة ليريدا بسبب ظهور حالات إصابة بكورونا.



تجدر الإشارة إلى أن انتخابات محلية جرت في إقليم الباسك وغاليسيا حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بؤر إصابات جديدة، وكان الناخبون يضعون الكمامات ويعرضون عن بعد بطاقة هويتهم بحسب الصور التي بثها التلفزيون.

