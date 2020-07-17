الجيش الليبي: مصر لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء

17 يوليه 2020 - 10:00 م

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب إن مصر دولة شقيقة لليبيا، مشيرا إلى أن ما يحدث هو دعم من مصر لأن هناك مصيرا مشتركا بين البلدين، فضلًا عن العمل على حماية ليبيا من التدخل التركي، مشدد على أن مصر لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء في ليبيا.



وأضاف "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حصاد الأسبوع" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ما يحدث من تعاون بين مصر وليبيا رد على الغرور التركي وحمايتها من عصابة أردوغان ، مشيرا إلى أنه كان من الطبيعي أن يتم اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء وأعيان القبائل الليبية.

