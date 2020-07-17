خبير: إثيوبيا تعتمد على هذه الخطة في قضية سد النهضة

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أكد اللواء محمد عبد الواحد، خبير الشؤون الاستراتيجية والأفريقية، إن إثيوبيا تعتمد على خطة للتسويف والمماطلة، لفرض الأمر الواقع، مؤكدا أنه لا يتوقع أي إيجابيات منها.
وأضاف" عبد الواحد" خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق أسرار» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سلوك إثيوبيا بإعلانها عن ملء السد ثم نفي الأمر يجب أن يسجل وأن يعلم العالم كله النموذج الإثيوبي.
وأشار إلى أنه يجب قيام من يدير أزمة سد النهضة بتصعيد سياسي ودبلوماسي راق يليق بسلوكيات إثيوبيا.
وأكد أن سلوكيات إثيوبيا بشأن سد النهضة لا تختلف عن سلوك تركيا مع نهري دجلة والفرات، موضحا أن إيران كانت تنتهج نفس السلوك.
وأردف أن زيارة مبعوث إثيوبي إلى تركيا يؤكد أن هناك خطة ممنهجة تهدد الأمن القومي العربي، لذا يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة.
ولفت اللواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الاستراتيجية والأفريقية، إلى أنه  حال فشل القمة الأفريقية بشأن سد النهضة سيتم الرجوع مجددا إلى مجلس الأمن .

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