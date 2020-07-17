لقاء الرئيس السيسي مع القبائل الليبية آثار قلق أردوغان

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جانب من اللقاء
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تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية قائلًا: "اللقاء آثار قلق أردوغان وغيره من العملاء من الميليشيات والمرتزقة.
وتابع "بكري" خلال تقديم برنامج «حقائق أسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن خالد المشري، التابع للميليشيات اتهم رموز القبائل ومشايخها أنهم عملاء.
وطالب الإعلامي مصطفى بكري، خالد المشري بالنظر للمرآة ليرى من هم العملاء، الذين يتعاونون مع الأتراك لاحتلال بلادهم.


 

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