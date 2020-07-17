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تعليق ناري لـ إبراهيم عيسى عن مصطلح السينما النظيفة

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إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

المصريون ـ متابعات

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قال الكاتب الصحفى والإعلامى والروائى إبرهيم عيسى، إن لديه فيلم سيعرض فى عيد الأضحى على إحدى المنصات الخاصة بالسينما، وهو فيلم "صاحب المقام" والذي يعد  أول فيلم صوفى مصرى.
وتابع أن الفيلم من بطولة يسرا وآسر ياسين ومجموعة من الفنانين وإخراج محمد العدل، أعتقد أننا أمام فيلم مختلف ومصرى أصيل.
وتابع :" قرار عرض الفيلم بالسينمات له علاقة بفيروس كورونا، ولكن فى ليلة عيد الأضحى سيعرض على المنصة الإلكترونية".
وأوضح "عيسي"  خلال مداخلة هاتفية في  برنامج "المصرى أفندى"  المذاع على قناة  القاهرة والناس،  اليوم الجمعة ، أن تعبير السينما النظيفة تعبير "قذر"، وهدفه منتهى الدناءة، ومصطلح يتعامل مع السينما على أنها "قذرة"، وأننا محتاجين سينما عكسها، وكأننا نصف كل رموز السينما بأنها مدانة، وهذا كان جزء من المشروع السلفى لضرب الفن المصرى، بهدف تحويل للمعتزلات لداعيات إسلاميات، فهذه معركة لتشويه السينما، لسحب ريادة السينما المصرية، لأنها بالنسبة لنا أهم قوى فى مواجهة التطرف فى المجتمع العربى، ولا تزال بعض هذه الأفكار موجودة، ولكن السينما المصرية ستنتصر وتهزم التطرف.
وأضاف "عيسى"،أن  هناك ممثلين لديهم قدر من التزمت، والعيب ليس عليهم، ولكن على المخرج والمنتج والمؤلف، الذين يتعاملوا مع هذه المحاذير، وأى شخص له حق فى أن يكون لديه شروط، ولكن المشكلة فى من يقبل هذه الشروط.
وأردف، عيسي قائلا :" هؤلاء الأشخاص ممثلين، وليسوا فنانين لديهم أفكار ورؤى عميقة، وحقيقة الأمر هذه واجهات، ومنهم من واجهة للإخوان، فالسلفية والتطرف توغلوا خلال السنوات الماضية".

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