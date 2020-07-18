المزروعي يهاجم مسئول خليجي بسبب دعمه لأردوغان: أخبار خيمة القذافي ايه؟

18 يوليه 2020 - 08:40 ص

أثار المغرد الإماراتي حمد المزروعي موجة من الجدل بعد تغريدته بشأن مسئول بدولة خليجية .



وسخر المزروعي من مفتي دولة عمان بسبب تأييده لإعادة مسجد آيا صوفيا لهيئته الطبيعية كمسجد.



وقال في تغريدة: سماحة المفتي ماخذ وضعية التباعد بين تصريح ايا صوفيا وخيمة القذافي.

وأضاف: سماحة مفتي عمان الشقيق بما ان امور الامة الاسلامية والمسلمين تهمك اتمنى رايك بما دار من تسريبات ومؤامرة في خيمة القذافي ضد دولة خليجية عربية اسلامية انا وانت وكل من زار خيمة القذافي نتخذ من كعبتها قبلة لصلاتنا .