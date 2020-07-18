» الحضري يلوم وائل جمعة على تصرف قام به .. فما هو؟

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وائل جمعة

دخل عصام الحضري - أسطورة حراسة مرمى مصر - في سجال مع وائل جمعة أسطورة دفاع الأهلي .

واختار الحضري وائل جمعة ضمن تشكيل قال إنه لو شارك في كأس العالم 2018 كان سوف يصل إلى دور الـ8.

و رد وائل جمعة على اختيار الحضري له قائلا: يا ريت والله يا حضري بس مالناش نصيب.

فيما رد الحضري لائما جمعة على اعتزاله مبكرا قائلا: حبيبي يا صخرة انت الي استعجلت.

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